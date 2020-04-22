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Киевский Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили коронавирус - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин», - сказал Виталий Кличко.

На официальной странице монастыря в Фейсбук сообщается, что с 17 апреля в обитель не допускались прихожане и паломники, богослужения проходили в закрытом режиме.

«В связи со сложившимися обстоятельствами на территории Украины  и сложной ситуацией в Киеве из-за распространения COVID-19, дабы избежать даже малейшего риска для братии и прихожан, было принято решение полностью закрыть нашу обитель от посещений», - написали в пресс-службе монастыря.

 
ForUm

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