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Молитва к Воскресшему Господу дает силы, чтобы преодолеть все болезни и препятствия, которые мешают людям быть вместе.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал викарий Киевской митрополии, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) в видеообращении, опубликованном на Ютуб-канале «Перший козацький».

«Каждый из нас сейчас переживает непростые времена, и именно сплоченная молитва, эта воодушевленная молитва к Воскресшему Христу дает нам большую силу побеждать все эти болезни, все невзгоды и препятствия, которые, к сожалению, мешают нам быть вместе», – сказал епископ.

Владыка Дионисий подчеркнул, что Воскресение Христово стало победой света над тьмой и чистоты над грязью, «в которой захлебывается наша жизнь».

«Христос воскрес и, преодолев смерть, всем дает нам в сегодняшний день надежду. Надежду на то, что и все мы, верующие люди, будем иметь высокую радость Воскресшего Христа», – сказал он.
ForUm

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