Прекращение выдачи «зеленых карт» новым мигрантам, о чем объявил президент США, будет временным - на 60 дней, чтобы обеспечить рабочими местами американских граждан после карантина.

Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме, сообщает Укринформ.

«Было бы неправильным и несправедливым заменить американцев, которые потеряли работу из-за вируса, новыми работниками-иммигрантами», - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что прежде всего нужно позаботиться об американских работниках.

«Это будет действовать на протяжении 60 дней», - отметил президент, добавив, что в дальнейшем оставляет за собой возможность пересмотреть этот срок или условия ограничений.

«Мое распоряжение будет распространяться только на лиц, желающих получить постоянное место жительства, то есть тех, кто согласился на «зеленые карты», - уточнил Трамп.

В то же время он отметил, что этот режим не будет применяться к иностранцам, которые временно въезжают в США.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ о прекращении иммиграции в Соединенные Штаты.