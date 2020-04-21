У берегов Бенина пираты напали на судно и похитили украинца. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

По его словам, 20 апреля посольство Украины в Федеративной Республике Германия получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно Tommi Ritscher (IMO 9656137, флаг Португалии), оператор судна - Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия). «По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна. Компанией-оператором судна создан кризисный штаб», - добавил Погорельцев.

В связи с этим генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела.

Также посольство Украины в Нигерии (отвечает за Бенин) обратилось в бенинские компетентные органы для подтверждения факта захвата украинца.

Дело находится на контроле причастных зарубежных дипломатических учреждений Украины и Департамента консульской службы МИД.