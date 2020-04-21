В Киеве духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви накормили бездомных праздничным завтраком в день Пасхи.

Фото: mitropolia.kiev.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, еду для нуждающихся раздавал протоиерей Павел Кириллов вместе с волонтерами молодежного движения «Парасолька».

«Выполняя условия карантина и под наблюдением представителей Национальной полиции, было роздано более 150 порций горячей еды и 200 куличей», - сообщили организаторы акции.

Верующие поздравили нуждающихся с Пасхой и призвали не быть равнодушными к бездомным людям в этот сложный для всех период.

«Не бывает печальной и тяжелой Пасхи, бывает много грехов и мало покаяния. Воскресение Христово - это всегда радость и надежда. Надо с молитвой и Богом в сердце пережить непростой период в нашей жизни», - отметили организаторы.

Как сообщалось ранее, в столице духовенство Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви и волонтерское движение «Парасолька» вместе с прихожанами организовали сбор, фасовку и доставку продуктов питания для ветеранов и малообеспеченных жителей Голосеевского района.