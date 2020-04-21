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Даже если все храмы закроют, обязательно найдется возможность совершать богослужение и причащаться Святых Христовых Таин.

Фото: Горловская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан во время пасхального богослужения в Богоявленском кафедральном соборе Горловки.

«В нынешнем году горожане пришли в масках, соблюдая дистанцию друг от друга и другие противоэпидемические меры, но это не помешало им с радостью встретить Воскресение Христово, – отметили в епархиальной пресс-службе. – Комендантский час на части Донбасса не был отменен – также по причине эпидемии. Люди пришли заранее и провели в храме всю ночь, с вечера до утра. Для тех, кто не смог прийти в храм, богослужение транслировалось онлайн на ютуб-канале Горловской епархии».

Особенностью этой пасхальной литургии также стало вознесение сугубой молитвы «во время губительного поветрия и смертоносныя язвы» и молитвы о врачах.

Архиерей призвал верующих вспомнить о самом главном, ради чего верующие стремятся попасть в храмы в пасхальную ночь.

«Хотелось бы, чтобы в сегодняшнюю пасхальную ночь каждый из нас задумался о том, кем мы становимся в храме и кем мы остаемся, когда мы выходим за его пределы. Если каждый из нас сможет частичку той любви, радости и веры, которую мы здесь получаем, в самом себе вырастить во что-то значимое и важное, а потом и вынести за пределы храма, то ничего страшного не произойдёт, даже если кто-то запретит нам ходить в храм. Если мы научились любить Бога, если Бог перестал для нас быть чем-то внешним, а стал содержанием нашей жизни, мы переживём эти времена и будем с Ним в самых трудных обстоятельствах. Даже если все храмы закроют, Бог нас не оставит, и обязательно найдется возможность совершать богослужение и причащаться Святых Христовых Таин», – сказал митрополит Митрофан.
ForUm

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