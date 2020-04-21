также в разделеРелигия
Православные волонтеры на Пасху организовали праздничный завтрак для бездомных 7
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей 5
В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус 11
В УПЦ призвали верующих не унывать из-за закрытых храмов и помнить, что Бог не оставит 10
В Одессе УПЦ передала медикам защитные костюмы, респираторы и перчатки 9
В Виннице суд вынес приговор мужчине, который похитил мощи святителя Николая 9
Радость праздника Пасхи поможет людям перенести карантин – Митрополит Варсонофий 9
Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира 12
Врачи столичных «скорых» поблагодарили УПЦ за куличи к празднику Пасхи 16
Митрополит Никодим рассказал, почему православные ждут Пасху и радуются ей 7
Православная молодежь собирает помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине 7
Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами и примером для других 18
На Закарпатье православная молодежь подготовила для нуждающихся 11 тыс куличей и 5 тыс писанок 12
Певчие из разных уголков мира приняли участие в пасхальной онлайн-акции 11
Наместник Киево-Печерской лавры опроверг слухи, что он якобы находится в реанимации 26
Управделами УПЦ объяснил, почему Бог допускает эпидемии, пожары и масштабные проблемы 12
Игуменья Серафима рассказала, как в условиях карантина в одесском монастыре УПЦ встретили Пасху 19
Митрополит Антоний рассказал, почему сейчас важно каждому переоценить свои жизненные ценности 19

На протяжении Светлой седмицы нужно прославлять Бога и приступать к Таинству Причастия.

Фото: Правлайф

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«66-е правило святых отцов VI Вселенского Собора гласит: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя (то есть Фомина воскресенья, – Прим. авт.), во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися, во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и святыми тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся». Таким образом, участие в Таинстве Евхаристии на протяжении всей Светлой седмицы предписано непосредственно самим церковным законодательством.

К сожалению, не все православные христиане знакомы с этим правилом, а если даже кто и знаком, то не особо спешит его выполнять. По большей мере данная практика нежелания причащаться на Светлой седмице в народе связана с другим нежеланием – отказаться от вкушения скоромной пищи. Согласно установившейся традиции, накануне причащения верующие выдерживают трехдневный пост. А так как на Светлой седмице, фактически после окончания продолжительного Великого поста, мало кто хочет поститься вновь, то и участие верующих в Евхаристии также наблюдается все реже», - сказал он.

Андрей Музольф объяснил, какие особенности подготовки ко Причастию во время Светлой седмицы.

«Церковь не обязует желающих причаститься на Светлой седмице к посту перед причащением. Период Великого поста – это и так уже достаточно продолжительный отрезок времени, выдержав который мы можем приступать к Таинству Евхаристии на Светлой седмице даже после того, как съедим мясо накануне Причастия. Ведь пасхальный период фактически является особенным в жизни православного христианина. Во-первых, это время празднования величайшего события, «праздника праздников» – Пасхи Христовой, Славного Воскресения нашего Бога. Большего события в мире нет и быть не может. В связи с этим изменяется и сам круг богослужений, как общественных, так и частных: они становятся короче, но торжественнее, радостнее. А потому накануне Причастия верующему вместо особых трех покаянных канонов предписывается вычитать канон и часы Святой Пасхи, а также последование ко Святому Причащению.

Относительно же Исповеди перед Причастием следует сказать, что если человек исповедовался накануне Пасхальной службы и решил причащаться всю Светлую седмицу, совершать Исповедь каждый день не обязательно, если, конечно, его совесть не отягчена какими-либо событиями и его самого внутри ничто не гложет», - объяснил преподаватель Киевской духовной академии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги