Во время карантина семинаристы должны продолжать саморазвитие и с пользой проводить свой досуг.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской духовной академии и семинарии, об этом сказал ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр в своем пасхальном приветствии.

«Не забывайте, что все Вы наши воспитанники, все Вы студенты древней и славной духовной школы. Мы за Вас переживаем и постоянно молимся. Прошу Ваших молитв и за всех нас. Несмотря на сложившиеся условия продолжайте развиваться, читайте, изучайте. Не оставляйте науку. Сейчас у Вас есть все условия для того, чтобы узнавать что-то новое и проводить с пользой Ваш досуг», – сказал ректор КДАиС.

Обращаясь к преподавателям и сотрудникам, ректор выразил сожаление, что в эти сложные времена нет возможности лично поздравить друг друга с праздником Пасхи.

«Мы, к сожалению, не можем разделить радость Воскресения Христова вокруг Единой Чаши Христовой за общим богослужением. Не наслаждаемся прекрасными голосами в церковных песнопениях наших академических хоров. Не встречаемся с Вами в аудиториях и не видимся вообще... Я искренне молюсь и надеюсь, что уже совсем скоро мы с Вами снова увидимся в добром здравии, а радость нашей встречи будет невыразимой», – отметил епископ Сильвестр.