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Количество зараженных коронавирусом киевлян увеличилось на 31 человека, из них - 4 медика. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

Как отметил мэр, в столице в целом подтвердили уже 801 случай COVID-19. Кличко сообщил, что заболели:

18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет;

девочка 10 лет;

11 мужчин от 26 до 77 лет;

парень, которому 13 лет.

Вместе с тем, госпитализировали 5 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировали 343 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по всей Украине. По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
ForUm

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