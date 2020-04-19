Количество зараженных коронавирусом киевлян увеличилось на 31 человека, из них - 4 медика. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.
Как отметил мэр, в столице в целом подтвердили уже 801 случай COVID-19. Кличко сообщил, что заболели:
18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет;
девочка 10 лет;
11 мужчин от 26 до 77 лет;
парень, которому 13 лет.
Вместе с тем, госпитализировали 5 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки зафиксировали 343 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по всей Украине. По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
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