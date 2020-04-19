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Президент Дональд Трамп анонсировал, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, несмотря на распространение коронавируса. Об этом он заявил на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, передает Голос Америки.

Вместе с тем, власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.

«Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, которые свидетельствуют, что вирус прошел свой пик», - заявил Трамп.

Как пишет издание, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение о снятии ограничений со своих штатов прежде чем не будет проведено дополнительное тестирование.

По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе до субботы было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте - 768 (35 смертей), в Монтане - 416 случаев заражения (35 летальных случаев).

Напомним, Трамп назвал возможное количество жертв от коронавируса среди американцев.
ForUm

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