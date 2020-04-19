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Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в мире достигло 160 518 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по состоянию на утро 19 апреля, насчитывается 2 328 124 случая заражения COVID-19.

В США зарегистрированы 734 552 случая коронавируса (38 835 скончавшихся), Испании — 194 416 (20 639 умерших), Италии — 175 925 (23 227 умерших), Франции — 152 978 (19 323 умерших), Германии — 143 724 (4 538 умерших), Великобритании — 115 314 (15 464 скончавшихся).

Напомним, по состоянию на 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
ForUm

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