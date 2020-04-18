Благодатный огонь, который сошел сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 13.50 по киевскому времени, доставлен в Украину делегацией Украинской Православной Церкви.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, самолет с Благодатным огнем прибыл из аэропорта Бен-Гурион в Израиле в Борисполь около 19 часов вечера.

Официальную делегацию Украинской Православной Церкви возглавил глава Административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Барышевский Виктор (Коцаба). Также в состав делегации вошли епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук), генеральный директор компании «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин.

«Уже традиционно каждый год по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и при поддержке Благотворительного Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы делегация Украинской Православной Церкви доставляет со Святой Земли в Украину Благодатный огонь. Не стал исключением и 2020 год, несмотря на усиленные карантинные мероприятия и ограничивающие обстоятельства, в которых оказался весь мир по известным причинам», - рассказал глава делегации УПЦ журналистам на брифинге по прибытию Благодатного огня в Украину.

Сразу после прибытия в международный аэропорт Борисполь Благодатный огонь будет доставлен в Свято-Воскресенский (Афганский) храм, который находится справа от въезда на монастырскую территорию Киево-Печерской лавры. Там представители епархий Украинской Православной Церкви, при соблюдении всех карантинных мер, получат Благодатный огонь и отвезут его в храмы во все уголки Украины.

«По милости Божией Благодатный огонь снова в сердце нашей Родины – в Киеве, откуда он распространится во все ближние и дальние точки Украины. Уже скоро в храмах Украинской Православной Церкви и в домах верующих от юга до севера и от запада до востока будут зажигаться свечи и лампады от Благодатного огня, который несколько часов назад сошел на месте погребения нашего Господа и Спасителя в кувуклии Храма Гроба Господня в Иерусалиме», - отметил епископ Виктор.

По словам владыки Виктора, Благодатный огонь – это предвестник Светлого Христова Воскресения, а его схождение извещает верующих о том, что «Христос воистину Воскрес из мертвых и своею смертью смерть попрал».

«Сегодняшнее чудесное зажжение нетварного света укрепляет нашу веру в Воскресшего Живого Бога. Ежегодное чудо в Великую Субботу в Иерусалиме лелеет нашу надежду на Отца Небесного, который своим Божественным промыслом непрестанно заботится о каждом человеке. Благодатный огонь согревает в наших сердцах Божью любовь, которая каждому из нас помогает и учит нас любить друг друга, несмотря на разновекторные предпочтения и убеждения, которые отходят на второстепенный план, когда люди единятся между собою Христом и во Христе», - подчеркнул Барышевский епископ УПЦ.

Как пояснил архиерей, Благодатный огонь «сжигает все наши грехи и недостатки, которые так мешают каждому человеку приближаться к Богу».

«Пусть он принесет утешение и праздничную радость в украинские семьи, которые будут праздновать Пасху Господню дома, - пожелал епископ Виктор всем верующим. - Мы верим и надеемся, что эта благодатная частица Святой Земли поможет и всем нам, украинцам, в ближайшее время победить злобу и ненависть, раздор и агрессию, эпидемии и болезни, и снова на нашей родной украинской земле воцарится мир и благополучие, и настоящая братская любовь. И пусть в этом поможет Воскресший Христос Спаситель!».

В свою очередь Генеральный директор компании «Смарт-Холдинг» Алексей Пертин отметил, что уже более 10 лет фонд Вадима Новинского совместно с Украинской Православной Церковью привозит Благодатный огонь в Украину.

«В этом очень сложном году по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по поручению нашего акционера Вадима Новинского мы летали на Святую Землю и в этих сложных условиях смогли привезти частичку Святой Земли – Благодатный огонь. Для нас это большая честь и радость. Хочется, чтобы этот Огонь опалил то поветрие, которое сегодня есть на нашей земле», - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Алексей Пертин отметил, что, в связи с карантинными мерами, делегации из Украины пришлось столкнуться с некоторыми ограничениями.

«Это был сложный рейс, с утра у нас была небольшая задержка – с одной стороны нас не выпускали в Тель-Авиве, мы находились на борту, никуда не выходили. Огонь привезли представители Посольства. Мы взяли Огонь и сразу вернулись обратно. Все необходимые меры предосторожности были предприняты, мы доставили Огонь со всеми выполнениями законных требований», - рассказал он, выразив благодарность Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, которые помогли делегации УПЦ организовать рейс в условиях строгого карантина.

«Была четко организованная система. Мы выполняли те рекомендации, которые получали, и это позволило нам быть в Тель-Авиве, забрать Огонь и привезти его сюда, в Украину», - подчеркнул Алексей Пертин.

Как сообщалось, во избежание скопления множества верующих, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в пасхальную ночь возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры, однако из-за карантина верующие в обитель допускаться не будут.