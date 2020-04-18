также в разделеРелигия
В Одессе УПЦ передала помощь 112 многодетным семьям священнослужителей и 40 тыс масок для храмов 7
Митрополит Онуфрий рассказал об «эффекте мыши» и посоветовал, как не впадать в панику 16
УПЦ передала 650 пасхальных куличей для медиков Александровской больницы и врачей столичных «скорых» 43
Наместник Киево-Печерской лавры выписался из больницы 22
Митрополит Онуфрий надеется, что испытание коронавирусом скоро станет историей 28
Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Пасхой: Своим Воскресением Христос уже даровал нам спасение 24
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Великой Субботы 12
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину 42
Митрополит Антоний считает, что карантин – это испытание нашей веры 21
Митрополит Антоний напомнил верующим, как важно послушание во время карантина 11
Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению 24
В Днепре священники УПЦ освятили 38 тысяч куличей для жителей города 9
Митрополит Антоний рассказал, как украинцы получат Благодатный огонь в условиях карантина 51
Митрополит Антоний рассказал украинцам, как провести Пасхальную ночь и как освятить куличи в условиях карантина 75
Умер монах Никодим, насельник Киево-Печерской лавры 19
Совет Церквей призвал власть прекратить навязывание гендерной идеологии в законодательство 15
В Кривом Роге УПЦ передала медикам оборудование и маски 37
В Киеве УПЦ передала тысячу куличей воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых 71

На телеканале «Зоряний» запустили проект «Небесная Украина» - цикл фильмов об историях страны и известных украинцах, которые прославились своей святой жизнью.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, ведущим цикла передач станет протоиерей Украинской Православной Церкви Александр Клименко.

По его словам, программа поможет открыть новые грани нашей страны.

«Это путешествие будет особенным. Его будут определять люди. Такие, как мы с вами, но теперь уже святые для нас. Они изменили страну, но известными стали за ее пределами. Кем они были? По каким принципам они строили свою жизнь, и сможем ли мы распознать их последователей среди нас», - рассказал о проекте протоиерей Александр Клименко.

Одним из героев «Небесной Украины» станет преподобный Паисий Величковский.

«Преподобный Паисий был как будто тем медиком, который смотрел на еще пока теплое тело православной молитвы, подошел и делал ему искусственное дыхание в течение своей земной жизни», - сообщил ведущий.

Два фильма о преподобном Паисии покажут 19 и 20 апреля в 20.00 на телеканале «Зоряний».

*** Преподобный Паисий Величковский – известный православный святой, переводчик трудов святых отцов с греческого языка, почитается восстановителем монашеских традиций исихазма и «умной молитвы».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
11
Теги