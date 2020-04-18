также в разделеРелигия
На телевидении покажут «Небесную Украину» о жизни украинских святых 11
В Одессе УПЦ передала помощь 112 многодетным семьям священнослужителей и 40 тыс масок для храмов 7
Митрополит Онуфрий рассказал об «эффекте мыши» и посоветовал, как не впадать в панику 16
УПЦ передала 650 пасхальных куличей для медиков Александровской больницы и врачей столичных «скорых» 43
Наместник Киево-Печерской лавры выписался из больницы 22
Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Пасхой: Своим Воскресением Христос уже даровал нам спасение 24
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Великой Субботы 12
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину 42
Митрополит Антоний считает, что карантин – это испытание нашей веры 21
Митрополит Антоний напомнил верующим, как важно послушание во время карантина 11
Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению 24
В Днепре священники УПЦ освятили 38 тысяч куличей для жителей города 9
Митрополит Антоний рассказал, как украинцы получат Благодатный огонь в условиях карантина 51
Митрополит Антоний рассказал украинцам, как провести Пасхальную ночь и как освятить куличи в условиях карантина 75
Умер монах Никодим, насельник Киево-Печерской лавры 19
Совет Церквей призвал власть прекратить навязывание гендерной идеологии в законодательство 15
В Кривом Роге УПЦ передала медикам оборудование и маски 37
В Киеве УПЦ передала тысячу куличей воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых 71

Испытание коронавирусом через непродолжительное время станет очередной страницей истории, в которой Господь испытывал нашу любовь к Себе и к людям.

Фото: Интер

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем Пасхальном поздравлении в эфире телеканала «Интер».

«Христос Воскрес! Этими вечно живыми и дорогими сердцу словами поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с великим и славным праздником Преславного Воскресения из мертвых Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! Воскресение Христово является величайшим праздником для христиан. Святая Православная Церковь Воскресение Христово называет Праздником праздников и Торжеством из торжеств, потому что в Воскресении Христовом мы празднуем победу жизни над смертью. Сын Божий, вторая ипостась Святой Живоначальной Троицы, по своей безграничной любви к нам, падшим людям, преклонил небо и сошел на землю, взял на себя нашу человеческую природу, освятил ее, очистил и спас ее», – сказал Его Блаженство.

По слову Блаженнейшего, когда Спаситель висел на Кресте, то «он разорвал рукописание наших грехов, освободил нас от власти дьявола и забрал нас из руки его. Когда Спаситель как человек сошел душой во ад, это было завершением искупительного подвига Спасителя. После этого начался триумф победы».

«Христос воскрес из мертвых и своим Воскресением разрушил ад, отнял силу у смерти и снова даровал нам вечную жизнь и блаженство и вернул нам потерянный рай, – продолжил Архипастырь. – Но мы должны знать, дорогие братья и сестры, что тот рай, который нам Бог возвратил Своим Воскресением, находится не на земле, а на Небе. Там этот рай ждет каждого человека, он открыт для всех. На земле мы должны себя подготовить к небесному раю. А эта подготовка к небесному торжеству совершается через терпение болезней, скорбей и всяческих испытаний. Господь сказал своим последователям:"В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир"».

Блаженнейший призвал верующих не унывать и не впадать в отчаяние.

«Нужно мужественно все терпеть, потому что это очередное испытание, через которое Господь хочет, чтобы мы показали свою любовь и к Нему, как своему Творцу, и к людям, которые являются нашими братьями. Не будем унывать, не будем впадать в отчаяние, а будем молиться, каяться и стараться исправлять свою жизнь, настраивать ее по Божественным законам. И это испытание, которое мы сейчас переживаем, через непродолжительное время станет для нас очередной страницей прошедшей истории, в которой Господь испытывал еще раз нашу любовь к Себе и к людям», – призвал Предстоятель.

Митрополит Онуфрий поздравил всех с днем Светлого Христова Воскресения. 

«Желаю всем мужества, здоровья, спасения и той благодатной силы, которой Господь победил мир с его болезнями, скорбями, которой Господь воскрес из мертвых, которой Господь даровал нам вечное спасение и вечную жизнь. Воистину Христос Воскрес!» – сказал Блаженнейший.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
28
Теги