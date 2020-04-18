также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле Великой Субботы 9
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину 19
Митрополит Антоний считает, что карантин – это испытание нашей веры 20
Митрополит Антоний напомнил верующим, как важно послушание во время карантина 11
Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению 23
Митрополит Антоний рассказал, как украинцы получат Благодатный огонь в условиях карантина 45
Митрополит Антоний рассказал украинцам, как провести Пасхальную ночь и как освятить куличи в условиях карантина 55
Умер монах Никодим, насельник Киево-Печерской лавры 19
Совет Церквей призвал власть прекратить навязывание гендерной идеологии в законодательство 14
В Кривом Роге УПЦ передала медикам оборудование и маски 36
В Киеве УПЦ передала тысячу куличей воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых 40
Пасха на карантине: УПЦ освятила и передала тысячу куличей воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых столицы 8
Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь в условиях карантина 159
В Юридическом отделе УПЦ объяснили, почему угрозы и препятствия в совершении богослужений незаконны 28
На Закарпатье в храмах УПЦ верующим раздадут 20 тыс масок 10
В Церкви считают, что те, кто идут в храм, несмотря на запрет, ставят под угрозу безопасность близких 10
В Житомире УПЦ передала продукты нуждающимся 11
Доступны тексты богослужений Великой Пятницы для чтения верующими дома 37

Священники Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви освятили 38 тысяч куличей для жителей города.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии куличи будут переданы жителям Днепра, которые находятся в зоне риска, и не смогут посетить Пасхальное богослужения во время карантина.

По инициативе Днепровского городского головы Бориса Филатов хлебозаводы, пекарни, предприятия г. Днепра на безоплатной основе выпекли 38 000 куличей для пожилых, одиноких и малообеспеченных.

Священники УПЦ совершили освящения куличей на предприятиях, которые их изготовляли. Передавать освященные куличи жителям будут волонтеры, соцработники, а также священники. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги