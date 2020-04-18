Делегация УПЦ сегодня доставит Благодатный огонь в Украину, после чего каждый верующий сможет зажечь от него лампаду в столичном Свято-Воскресенском (Афганском) храме и принести ее в свой дом.

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей официальной странице в Фейсбук написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«С Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину Благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.

Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру», - сказал владыка Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что в условиях карантина важно каждому помочь ощутить пасхальную радость.

«Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим.

Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому ощутить радость величайшего праздника - Пасхи Христовой», - подчеркнул архиерей.

Свято-Воскресенский (Афганский) храм находится справа от въезда в Киево-Печерскую лавру, по адресу: улица Лаврская, 17.