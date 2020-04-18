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Верующие, которые не смогут из-за карантина в Пасхальную ночь попасть в храмы, должны с пониманием отнестись к таким ограничениям.

Фото: митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в пятницу в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Хотел бы поблагодарить Бога за то, что храмы все-таки будут открыты, и богослужения будут совершаться. Однако, поскольку есть определенные ограничения – в храмах на момент богослужения могут находиться не более 10 человек – я призываю всех верующих с пониманием отнестись к этим ограничениям, и со смирением и послушанием принять то, что нужно молиться дома и смотреть трансляцию пасхального богослужения по телевизору», - сказал он.

Митрополит Антоний также отметил, что делегация УПЦ уже вылетела за Благодатным огнем, который вечером будет доставлен в Украину.

«В Великую Субботу каждый год в этот день делегация Украинской Православной Церкви летит на Святую Землю в Иерусалим, чтобы получить Благодатный огонь. В этом году, несмотря на все сложности, нашей делегации удалось организовать вылет в Тель-Авив. Мы ожидаем, что в субботу около 19 часов мы сможем привезти Благодатный огонь в Киев. И этот Благодатный огонь смогут взять все епархии УПЦ и отвезти во все уголки Украины - как предвестник Пасхи Христовой», - сказал владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ также рассказал о трех вариантах освящения куличей, которые возможны в условиях карантина.

«Мы предлагаем верующим несколько вариантов освящения, которые согласованы с Нацполицией.

Первый вариант – после завершения богослужения можно зайти в храм по одному-два человека, в маске, с соблюдением социальной дистанции, и освятить пасхальную корзину. Знаю, что на приходах священники уже формируют списки, чтобы каждый прихожанин приходил в свое время, и чтобы не было скопления людей. Поэтому необходимо спрашивать у священника, чтобы понять, когда необходимо прийти в храм.

Второй вариант больше касается сельских общин, где священник может пройти по улице и освятить пасхальные корзины людей, которые выйдут из дворов.

Третий вариант – если нельзя быть в храме и освятить корзину у священника, то позволяется, как исключение, прочитать молитву «Отче Наш», прочитать пасхальный гимн «Христос Воскресе!» и освятить куличи святой крещенской водой, которая есть в каждом доме», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка также призвал всех верующих, которые не смогут в этом году попасть в храм, не поддаваться унынию и панике.

«Господь послал нам те испытания, которые нужно вынести, и в этих испытаниях мы должны стать сильнее. Мы такой Пасхи не помним, и не только наше поколение. Действительно, очень сложно найти в истории пример празднования такой Пасхи. Но мы должны пройти все это с пониманием, и независимо от того, где мы будем – дома, в храме, в другом месте – мы должны почувствовать пасхальную радость. Церковная традиция говорит о том, что в такие Пасхальные ночи каждому человеку дается вкус Вечности. И я желаю, чтобы каждый из нас получил и запомнил этот вкус Вечности», - сказал митрополит Антоний.
ForUm

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