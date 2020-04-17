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На Закарпатье верующим УПЦ, которые примут участие в Пасхальных богослужениях, бесплатно раздадут 20 тысяч медицинских масок.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 16 апреля в епархиальное управление прибыли защитные медицинские маски, которые были получены от Киевской Митрополии и Международного благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Отмечается, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также благотворительный фонд за оказанную помощь и заботу.
ForUm

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