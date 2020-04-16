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В Запорожской области в больницу города Днепрорудное верующие Украинской Православной Церкви передали современное медицинское оборудование стоимостью 83 тыс гривен.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, приобретенное усилиями Бердянской и Запорожской епархий оборудование поможет медикам осуществлять мониторинг состояния инфицированных коронавирусом пациентов.

«Если люди злые объединяются, чтобы творить зло, тем более люди добрые должны объединяться для того, чтобы творить добро. Данная больница является тем медицинским учреждением, куда будут поступать больные из районов, входящих в пределы двух епархий нашей области с осложнениями, не дай Бог, конечно. Но, если это все-таки произойдет, то мы будем уже готовы. В настоящее время акцент делается на диагностику заболевания. Пока мы видим по телевизору лишь цифры инфицированных и выздоравливающих, и, к сожалению, число умерших. Для эффективности лечения как раз и был приобретен этот аппарат, который необходим, что особенно важно, для лечения», - сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передавая оборудование медикам.

Как сообщалось ранее, в Запорожье Украинская Православная Церковь передала в медицинские учреждения тесты на коронавирус.
ForUm

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