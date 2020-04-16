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Бывший глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев назначен советником министра внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Бухарев – народный депутат Украины VІІІ созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня – 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября).

В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).
ForUm

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