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В условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить благословение пасхальной снеди в домашних условиях.

Фото из открытых источников

Как сообщает patriarchia.ru, это связано с тем, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи.

«Верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»,

затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь»,- сообщила Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ForUm

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