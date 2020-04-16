Украина уже обогнала и перегнала Европу. По стоимости электроэнергии. Все из-за того, что рыночные механизмы у нас опять срабатывают «наоборот». Тогда как в большинстве цивилизованных стран коронавирус и связанные с ним карантинные меры вызвали обвал цен на электричество – из-за падения спроса, – в Украине ток продолжает дорожать. Мало того, в Европе иногда уже отдают энергоресурс задаром – лишь бы сохранить производство. У нас же продолжают драть с потребителей три шкуры и требуют от государства новых преференций. Доходит чуть ли не до шантажа – угроз судебными исками и главное – предупреждений о планах закрыть производство и выгнать на улицу десятки тысяч людей. Первыми «жертвами» этой тактики (или, предположительно, стратегии) могут стать работники угольных шахт.

Есть «рекорд». Биржевая цена электричества в Украине – самая высокая в Европе

10 евро за МВт.ч в Венгрии. 11 – в Румынии. 21 – в Польше. Такие цены на электроэнергию установились на этой неделе на рынках на сутки вперед у наших соседей. А в Словакии и Чехии стоимость энергоресурса даже отрицательная. То же самое – в некоторых странах западной Европы – Франции, Германии, Бельгии, где энергетики еще и доплачивают потребителям, чтобы не останавливать своих мощностей. При таких условиях Польша с пиковыми показателями стоимости электричества в 23,3 евро должна была стать европейским рекордсменом... Если бы не Украина. Потому что у нас электричество отпускают потребителям в среднем по 40,8 евро (пик – 45,3) за МВт.час. А для промышленных потребителей Бурштынского энергоострова (Закарпатская и часть Львовской и Ивано-Франковской областей, «вотчина» ДТЭК Рината Ахметова) электроэнергия нынче обходится в среднем по 50,6 (пиковые показатели – 56,4) евро! Почти в шесть раз дороже, чем в Венгрии и Румынии, не говоря уже про Словакию, с которыми энергоостров имеет общие линии электропередачи (возможности трансграничного перетока). Причем, ДТЭК экспортирует электричество – к примеру, в венгрию – по крайней мере вдвое дешевле, чем на внутреннем рынке...

Гораздо выше, чем в Европе, цены сохранялись в Украине и на протяжении всего марта. Понятно, что при таких обстоятельствах отечественная промышленная продукция становится неконкурентной по сравнению с европейской. Особенно это касается энергоемких товаров – в частности, и с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, надеяться, что экспорт поможет поддерживать украинскую экономику на плаву и спасать бюджет от катастрофических недопоступлений, не приходится. Как не надеемся и на хоть какое-то снижение внутренних цен на потребительском рынке. Ведь дорогое электричество автоматически сказывается на стоимости почти всех товаров и услуг.

Причины кризиса – те, что лежат на поверхности, и скрытые резоны

Поэтому в социальных сетях ширятся призывы отказаться от рыночных подходов к формированию стоимости электричества (рынок закупки энергии на сутки вперед полноценно заработал у нас только с июля прошлого года) и ввести госрегулирование. Частичное или такое, как было «при совке». Некоторые при этом поглядывают на северо-восток – мол, опять разрешим экспорт электричества из РФ, и цены существенно снизятся. И плевать при этом, что «побочным эффектом» станет остановка отечественного производства.

Другие же комментаторы, наоборот, объясняют нынешние проблемы тем, что Рынок у нас на самом деле «недооткрытый» – потому что за рыночной оболочкой таится куча запретов и ограничений. А главное – и в энергетической сфере в целом, и в каждом ее сегменте – имеем монополистов, которые всеми доступными (иногда и непозвлительными) методами тормозят реформы, пытаясь убедить всех в их импотенции.

Отсюда логический вывод: именно Отсутствие здоровой конкуренции – главная причина нынешних проблем. Но как изменить ситуацию, если к ней страна привыкала десятилетиями, в течение которых олигархат проростал своими мицелиями в тело такой прибыльной отрасли? Шаги должны быть взвешенными и конституционными, чтобы потом комар носа не подточил и ни одна судебная инстанция – ни Печерский, ни Высокий суд Лондона – не отменили принятых решений.

То есть, для изменений нужно время. Что уж говорить о планах объединения украинской и европейской энергосистем, предусмотренного Соглашением об Ассоциации. Нынешний экономический кризис, очевидно, отложит выполнение этой задачи в еще более долгий ящик. А что же можно сделать на коротком шаге, чтоб и отрасль от краха спасти, и потребителей с протянутыми руками по миру не пустить?

Рецепты спасения отрасли и восстановление «ценовой справедливости»

1. Выиграть время для корректировки рынка и пережить трудные коронавирусные времена, сохранив потенциал отрасли, ее мощности и коллективы, можно, временно приостановив действие закона, которым в украине внедрен новый рынок электроэнергии, – считает бывший министр энергетики Юрий Продан. «Я был и остаюсь сторонником полной остановки действия этого закона. Не может быть рыночных отношений при нынешней структуре генерирующих мощностей в стране, которая меняется из-за бездумного наращивания дорогих возобновляемых источников энергии. Поэтому необходимо внести в закон статью о чрезвычайном положении в энергетике с применением жестокого государственного регулирования и работоспособности генерирующих мощностей по утвержденному Кабмином балансу работы и установленным экономически обоснованным ценам. Все это должно действовать до демонополизации генерирующих мощностей, урегулирования цен на электроэнергию для населения и присоединения украинской энергосистемы к европейской». Перед повторным запуском (по-настоящему) европейских рыночных механизмов в электроэнергетике Продан предлагает усовершенствовать систему управления отраслью, подчинив все госпредприятия Минэнерго – без посредничества наблюдательных советов и других «холдинговых» надстроек.

Напомним, так называемые «зеленые» тарифы (для генерации альтернативной энергетики) в несколько раз выше обычных и, к тому же, зафиксированы в евро. Благодаря этому, производя менее 2% электроэнергии в энергобалансе страны, владельцы мощностей ВИЭ зарабатывают до 10% потраченных потребителями (дотируемых государством) средств.

2. Также эксперты предлагают дать дополнительные полномочия в энергетической сфере Антимонопольному комитету. Чему должно предшествовать законодательное ограничение доли одного субъекта в каждом из сегментов рынка производства электроэнергии – не более 15-20%. Но сделать это будет непросто. Учитывая, к примеру, что некоторые монополии контролируют до 40% в отдельных секторах энергорынка. При этом монополисты имеют большое «представительство» в Верховной Раде, которое всячески сопротивляется нововведениям. Тем более, что и с точки зрения неприкосновенности частной собственности добиться таких ограничений будет нелегко.

3. Поэтому более реальными первоочередными шагами в этом направлении специалисты считают «ограничения аппетитов» владельцев мощностей возобновляемой энергетики, для которых в стране действует уже упомянутый «зеленый» тариф. По данным отраслевых экспертов, для дотирования этого сегмента страна ежегодно тратит 40 миллиардов гривень, которые были бы не лишними для Госбюджета, особенно в условиях кризиса. При этом деньги, в основном, попадают не в карманы малых производителей, а концентрируются на счетах крупных «инвесторов», которые «по совместительству» работают на рынке традиционной генерации. И таким образом выступают наибольшими выгодополучателями от применения механизма «зеленого» тарифа.

«Нюанс в том, что крупнейшие солнечные электростанции принадлежат тому же владельцу, которому принадлежат и крупнейшие угольные шахты, – подчеркивает председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. – При этом производители по «зеленому» тарифу оказывают все большее давление на энергосистему. Они выдавливают из работы угольные электростанции и АЭС, а также создают финансовый дефицит на рынке, забирая все больше денег». Варианты нормализации этой ситуации – внесение изменений в законодательство, которое регулирует механизм «зеленых» тарифов, разрешение всем работать по двусторонним договорам, пересмотр розничных тарифов. «Просто надо перестать делать вид что «зеленый» тариф – это механизм для привлечения инвестиций, провести расследование ВСК, признать существование «схемы», отменить ее и двигаться дальше», – считает Герус.

Как вариант – эксперты предлагают дополнительно облагать большие объемы производства «зеленой» энергии, начиная с порога в 2 гривни за 1 квт.час. А также отменить налоговые преференции при импорте оборудования для возобновляемой энергетики, которые действуют в Украине уже несколько лет.

В то же время есть и немало противников такого шага. Они напоминают, что льготами пользуются не только монополисты, но и десятки тысяч мелких инвесторов, которые развивают этот сектор энергетики. В частности, фермеры и обычные домохозяйства. К тому же, в случае ограничения возможностей «зеленого» тарифа не исключены судебные иски, которые могут нанести стране немало хлопот...

ДТЭК наносит ответный удар

Подтверждением тому – возможные намерениях энергохолдинга ДТЭК обратиться с исковым заявлением против Украины в международный арбитражный суд. О чем сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. «Сегодня возникает необходимость серьезно задуматься о международном арбитраже для того, чтобы защитить инвесторов и кредиторов, которые поверили гарантиям государства и стали инвестировать в «зеленую» генерацию», – сказал топменеджер. По его словам, это связано, в частности, с тем, что госпредприятие «Гарантированный покупатель» – единственный покупатель «зеленой» электроэнергии в стране – задолжало компании ДТЭК ВИЭ 1,1 миллиарда гривень. Еще одна претензия – планы изменить «зеленый» тариф. Дескать, в результате этого пострадает как сам ДТЭК, который вложил в проекты возобновляемой энергетики 1,2 миллиарда евро, так и его партнеры, чьи капиталовложения в отрасль превысили 3 миллиарда евро.

Еще одним неприятным для государства сигналом стало сообщение о том, что с 20 апреля группа Рината Ахметова останавливает самое большое в стране угледобывающее предприятие «Павлоградуголь». По словам Максима Тимченко, это также связано с ситуацией, сложившейся на рынке электроэнергии. Как пояснил чиновник, таким образом ДТЭК планирует сэкономить на логистике и других затратах для обеспечения выплаты хотя бы части заработной платы работникам. Тимченко утверждает, что общие поступления всей компании «ДТЭК Энерго» в апреле не превысят 1,6 миллиарда гривень. А затратная часть работы «Павлоградуголь» составляет 2,9 миллиарда.

Глава профильного комитета ВР Андрей Герус не согласен с такими расчетами. «Все-таки, я не верю, что шахта с себестоимостью 1200-1300 гривен и ценой продажи угля 1850-2000 гривен не имеет денег для зарплат шахтерам», – считает парламентарий.

Пока государство не имеет конкретного алгоритма действий в этой ситуации. Ведь принятие решения о простое – прерогатива и ответственность менеджмента предприятий. В то же время требует немедленного реагирования ситуация, которая сложилась в угольной отрасли в целом. В условиях кризиса украинского угля действительно гораздо больше, чем нужно стране. Поэтому миллионы тонн продукции лежат на складах. Соответственно, денег за него горняки не получили. И добывать новое уголь себе в убыток, очевидно, нет смысла...

По словам Андрея Геруса, весь комплекс «энергетических» проблем сейчас пытаются решить на высшем уровне. В частности, посвященные поиску путей урегулирования встречи с собственниками энергопредприятий и компаний проводит президент. Возможные решения Герус анонсировал на начало следующей недели.