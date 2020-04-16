Европейский парламент намерен призвать к созданию «общего экономического пространства» между ЕС и шестью странами «Восточного партнерства» в рамках процесса «постепенной интеграции» в блок. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в проекте доклада, подготовленного в институции, выдержки из которого цитирует «Радио Свобода».

Европарламент, который в прошлом призывал к дальнейшему расширению на восток, в проекте доклада заявляет, что «хотя присоединение не предусмотрено в рамках «Восточного партнерства», политика «Восточного партнерства» может способствовать процессу постепенной интеграции в ЕС».

В документе отмечается, что европейские законодатели хотят «начать процесс создания общего экономического пространства, включая услуги, что будет способствовать более глубокой экономической интеграции и сближению с политикой ЕС и более глубокому экономическому сотрудничеству между самими странами «Восточного партнерства».

Согласно проекту отчета, законодатели выразят поддержку постепенной интеграции шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единый цифровой рынок.

Среди прочего, в области телекоммуникаций документ предлагает создать «режим без роуминга между странами ЕС и Восточного партнерства и внутри Восточного партнерства как можно скорее». Другие предложения включают создание университета Восточного партнерства в Киеве.

Парламентский проект отчета также осуждает «незаконные» действия России в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

В завуалированной ссылке на Россию, которая категорически противодействует усилиям стран бывшего советского блока по сближению с ЕС и НАТО, Европейский парламент «подтвердит суверенное право стран-партнеров Восточного партнерства свободно выбирать свой индивидуальный уровень сотрудничества или интеграция с ЕС».

Документ также «решительно осуждает продолжающиеся нарушения основополагающих принципов и норм международного права в регионе Восточного партнерства», ссылаясь на «незаконное применение силы, вторжение, дестабилизацию, аннексию и оккупацию территорий нескольких стран Восточного партнерства Российской Федерацией».

В проекте документа также предлагается создать «расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы», в которых должна быть предложена миссия под руководством ЕС для развертывания сторон в конфликте для оказания помощи в таких задачах, как разминирование, помощь в подготовке к местным выборам и обеспечение свободного доступа для организаций гуманитарной помощи.

Документ в ближайшие недели должен обсудить Комитет по иностранным делам и потенциально он может быть одобрен Европарламентом в мае.

Программа «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году и призвана приблизить шесть бывших советских республик к ЕС без явного предложения о будущем членстве. С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе соглашения о свободной торговле.