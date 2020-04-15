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Во всех областях Украины верующим, которые примут участие в Пасхальных богослужениях, Украинская Православная Церковь бесплатно раздаст 850 тыс медицинских масок.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на fondpokrov.org.ua, маски будут раздаваться в храмах Украинской Православной Церкви для того, чтобы максимально обеспечить безопасность верующих во время пасхальных богослужений в соответствии с требованиями власти о карантинных мероприятиях.

«Средства защиты доставлены из Китая, общее количество приобретенных Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы трехслойных масок с защитным слоем внутри - 1 млн», - сообщили на сайте Фонда.

Остальная часть гуманитарного груза поступит в медучреждения ряда областей Украины.

Как сообщалось ранее, в Украину прибыли высокоточные и диагностические системы для выявления заболевания COVID-19, а также 10 специальных боксов для транспортировки больных COVID-19, которые закупил Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Китае.
 
ForUm

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