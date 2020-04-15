Медики провели обследование студентов и преподавателей, которые проживают в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук / Епископ Сильвестр (Стойчев)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт КДАиС, медицинский осмотр прошли не только студенты, но также преподаватели и сотрудники Киевских духовных школ.

«14 апреля был госпитализирован один преподаватель и один студент Киевской духовной семинарии. Администрация Киевской духовной академии и семинарии находится в постоянном контакте с медицинскими работниками и предоставляет государственным органам полное содействие в борьбе с эпидемией COVID-19», - сообщил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев).

В пресс-службе Киевских духовных школ подчеркнули, что с начала введения всеукраинского карантина в связи с пандемией коронавируса по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, аудиторное обучение в Киевской духовной академии и семинарии было прекращено.

«С 13 марта обучение было полностью переведено в дистанционную форму, а студентам было рекомендовано покинуть общежития и отбыть по основному месту своего жительства. Подавляющее большинство из них оставили Киево-Печерскую Лавру еще 13 марта», - отметили в КДАиС.

В общежитиях Киевской духовной академии и семинарии постоянно действует медико-санитарная часть, в которой есть специально оборудованные комнаты для изоляции больных, а также соблюдаются санитарные рекомендации государственных органов.

«Киевская духовная академия и семинария открыта к сотрудничеству с медицинскими учреждениями и органами государственной власти. Уверены, что общими усилиями нам удастся преодолеть нынешнюю страшную эпидемию», - подчеркнули в Киевских духовных школах.