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Храмы Украинской Православной Церкви будут открыты во время карантина с соблюдением всех санитарных норм, потому что верующим необходима духовная поддержка.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявила глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура», настоятельница одесского Свято-Архангело-Михайловского монастыря игумения Серафима (Шевчик) в эфире «Думская TV».

«Служба в храмах будет такой, как положено по церковному уставу. И хочу подчеркнуть, что наши храмы не закрываются. Но мы действительно призываем своих прихожан твердо соблюдать необходимые нормы и правила», - отметила игумения Серафима.

Она подчеркнула, что богослужения Украинской Православной Церкви в Одесской епархии транслируются онлайн, но многие верующие все равно приходят в храмы.

«Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершает богослужения во все Великие праздники и любой человек, любой прихожанин, может в Интернете все это увидеть. Но такое вот наблюдение: у нас есть одна прихожанка, очень пожилой человек, она разменяла девятый десяток. Таких удержать труднее всего, потому что она говорит: «Я жизнь прожила, как это вы меня не пускаете, вы нарушаете мои права», - сказала матушка Серафима.

 

По ее словам, «Украинская Православная Церковь храмы закрывать не будет, мы не можем, потому что мы неразрывно связаны со своей паствой».

Матушка объяснила, почему верующие люди нуждаются в том, чтобы храмы были открыты.

«Священнослужители, как и врачи, находятся в первой самой высокой группе риска, но врачи лечат тело, они не лечат душу, они этого не умеют. Душа сейчас у каждого человека находится в состоянии очень противоречивых эмоций, ужаса, страха и паники – всё это наваливается сейчас на человека. Храм для него действительно место отрады, место молитвы и успокоения. Поэтому мы всё-таки встречаемся с людьми», – заключила игумения.
ForUm

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