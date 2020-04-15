Фармацевтическая компания «Дарница» прошла государственную регистрацию на экспериментальный препарат, входящий в протокол лечения COVID-19.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Позитивная новость от украинской фармы. Как вы знаете, многие страны мира запретили экспорт медикаментов, которые показали эффективность при борьбе с коронавирусной инфекцией, и прежде всего обеспечивают внутренний спрос. Сейчас есть решение: фармкомпания «Дарница» прошла государственную регистрацию на субстанцию ​​гидроксихлорохин - экспериментального препарата, входдящего в протокол лечения COVID-19», - написал он в Facebook.

Радуцкий поблагодарил Министерство здравоохранения Украины и ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины», которые сработали слаженно и оперативно, чтобы дать возможность украинским фармпроизводителям быстро выпустить на рынок необходимые лекарства.

«Для меня это очень позитивный сигнал от украинского фармацевтического рынка. Мы можем обеспечивать украинцев качественными и эффективными препаратами самостоятельно - ведь имеем почти 150 украинских фармацевтических предприятий. И больше – производить качественный продукт на экспорт, наращивать ВВП страны.

Но это потом, пока - идет борьба с COVID-19, и все усилия прилагаются в этом направлении», - резюмировал он.