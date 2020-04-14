также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, как верующие смогут освятить паски во время карантина 13
Управделами УПЦ рассказал об особенностях Пасхальных богослужений в условиях карантина 15
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как будут проходить богослужения на Пасху 17
Наместник Ионинского монастыря рассказал, как проходит его лечение от коронавируса 12
В Киево-Печерской лавре рассказали об эпидемиологической ситуации в монастыре 13
Управделами УПЦ рассказал о ситуации в Киево-Печерской лавре 15
Сербская Церковь попросила власть смягчить карантин на Пасху 11
В сети появились тексты служб Великого Вторника для чтения верующими дома 51
Во Львове священники УПЦ прошли экспресс-тест на коронавирус 11
В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти монаха от коронавируса 20
В Киево-Печерской лавре рассказали о двух случаях смерти монахов и попросили молитв о здравии братии 83
Черновицкий митрополит объяснил, что на Вербное воскресение верующие молились с соблюдением санитарных норм 17
В Житомире УПЦ приобрела аппарат ИВЛ для городской больницы и помогает малоимущим 24
В УПЦ призвали во время карантина соблюдать информационный пост 18
Волынский архиепископ УПЦ призвал верующих в период карантина усилить молитвы 10
В УПЦ рассказали о ситуации в Киево-Печерской лавре 31
В Элладской Церкви начали расследование против священников, совершавших Причастие во время карантина 25
Митрополит Антоний рассказал, что поможет выжить во времена испытаний 42

Переживая свои трудности и страдания как последствия греха, мы можем попытаться понять страдания Христа, о которых Церковь особо вспоминает во время Страстной седмицы.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своем обращении к верующим в Страстную седмицу.

«В Страстную седмицу Святая Церковь напоминает нам о страданиях Христа, о тех муках, о тех испытания, о тех пытках, которые претерпел ради нашего спасения Спаситель и Господь Иисус Христос. Христос - Сын Божий взял на Себя человеческую природу, чтобы, как человек, взять на Себя наши грехи. Господь взял грехи всего человечества с последствиями. Грехи имеют свои последствия - это муки, страдания, боль, скорби. Господь все это взял на Себя - и претерпел, и победил», - отметил Митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что символ победы Христа над нашим всечеловеческим грехом - это то, что Он не впал в отчаяние и не потерял любовь к человечеству.

«Когда Спаситель висел на кресте, то не плакал, а не стонал, а молился: «Господи, прости им [тем, кто распял Его], ибо не ведают, что творят они» (Лк. 23: 34). В этом году Господь дал нам свои испытания, которые мы уже терпим за свои грехи - это вирусная болезнь. Переживая свои трудности, свои сложности, свои последствия греха, мы можем лучше понять и окунуться в страдания истории», - подчеркнул Предстоятель.

Он пожелал верующим духовных сил в последней Седмице перед Пасхой.

«Пусть Господь благословит каждого из вас пройти с пользой для души Страстную седмицу и достичь, и в радости встретить светлый праздник Воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», - заключил Предстоятель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги