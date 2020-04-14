Верующие должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство в условиях пандемии коронавируса, и Господь посетит сердца Пасхальной радостью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

«Мы делаем все, чтобы те, кто не сможет быть в эту ночь в храме, прикоснулись к пасхальной радости. Уже сейчас ведутся прямые трансляции, онлайн-трансляции, со многих храмов Украины Украинской Православной Церкви. Конечно, это не полноценное участие, которого бы хотелось нашим верующим, но, учитывая сложную ситуацию, мы должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство, это еще гражданский долг каждого из нас», - сказал митрополит Антоний.

Он напомнил верующим, что наше самоограничение – это проявление жертвенной любви к ближнему.

«К сожалению, болезнь не разбирается, где человек находится. И можно заразиться, можно другого заразить. Уже сейчас мы видим, что коронавирус иногда не проявляется, а человек является носителем этого вируса и может передать другому человеку, с которым рядом стоит или с которым он общается. Поэтому мы должны с пониманием к этому отнестись», - отметил владыка.

По его словам, светлый праздник Пасхи «всегда наполнен особыми внутренними предощущениями, потому что святые отцы говорят, что в пасхальную ночь каждому человеку, не только верующему, но и неверующему, дается предощущение о будущей вечной жизни».

Владыка отметил, что в этом году Пасха особенная, но независимо от того, где человек находится, он может присоединиться к общей пасхальной радости.

«К сожалению, не у всех сейчас есть возможность посетить храм. Многие, может быть, и болеют, поэтому они должны сами себя самоограничивать, приносить свою жертву для здоровья своего ближнего. Каждый человек, который чувствует физический недуг, должен взять на себя такой подвиг: остаться дома, помолиться, если есть возможность, прочесть пасхальный канон и таким образом присоединиться к той церковной радости, которая всегда объединяет верующего человека, независимо от того, где он находится», - сказал управделами УПЦ.

Он подчеркнул, что в храмах должны соблюдаться санитарные меры и правила, установленные государством на период карантина.

«Государство сейчас проводит особые мероприятия, связанные с карантином. Мы знаем, что в храме, согласно сегодняшним требованиям, может быть только 10 человек - эти параметры должны обязательно соблюдаться», - отметил митрополит Антоний.

Он призвал верующих быть благодарными Богу и с радостью встретить Христово Воскресение.

«Надеемся, что все равно Господь посетит наши сердца своей радостью, независимо от того, где мы будем: удастся быть в храме, удастся быть возле храма, или же мы в эту пасхальную ночь в руках с молитвословом или с другой богослужебной книгой сможем помолиться и воздать благодарение воскресшему Богу за то, что он дает будущую жизнь каждому верующему в Него», - заключил владыка.