Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками - Укргазбанком и Укрэксимбанком - по реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Так, в 2020 году Укргазбанк будет предоставлять «теплые кредиты»:
физическим лицам - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов;
ОСМД - на утепление многоэтажек.
В свою очередь, Укрэксимбанк обеспечит выдачу «теплых кредитов» семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.
В результате участники программы получат из государственного бюджета возмещение:
20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов);
35% - на утепление индивидуального жилья;
от 40% до 70% - для ОСМД.
Кроме этого, благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих домах.
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