Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заключило договоры о сотрудничестве еще с двумя банками - Укргазбанком и Укрэксимбанком - по реализации программы «теплых кредитов» в 2020 году, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Так, в 2020 году Укргазбанк будет предоставлять «теплые кредиты»:

физическим лицам - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов;

ОСМД - на утепление многоэтажек.

В свою очередь, Укрэксимбанк обеспечит выдачу «теплых кредитов» семьям, которые планируют внедрить энергосберегающие мероприятия в частных домах.

В результате участники программы получат из государственного бюджета возмещение:

20% суммы кредита - на твердотопливные котлы (35% - для субсидиантов);

35% - на утепление индивидуального жилья;

от 40% до 70% - для ОСМД.

Кроме этого, благодаря мерам по энергоэффективности семьи смогут уменьшить расходы на коммунальные услуги и повысить уровень комфорта в своих домах.