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Наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря Украинской Православной Церкви архиепископ Иона (Черепанов) проходит курс лечения от коронавируса в Александровской клинической больнице.

Фото: Сергей Рыжков

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архиепископа Ионы, он находится в обычной палате инфекционного отделения.

«Известие о моем пребывании в реанимации оказалось некоторым преувеличением. Я в обычной палате, прохожу курс лечения», - сообщил владыка Иона.

Он поблагодарил верующих за поддержку и молитвы и рассказал о своем состоянии здоровья.

«Лежу под наблюдением врачей, принимаю необходимые препараты, дышу кислородом. Сатурация хорошая, но утомила очень температура, особенно ночью. Но ничего, терпеть можно. Такой Страстной ещё у меня не было. Слава Богу за все!», - написал архиепископ Иона.

Как сообщалось ранее, в Киеве в связи с карантином полиция перекрыла вход в Национальный ботанический сад имени Николая Гришко, на территории которого расположен Свято-Троицкий Ионинский монастырь Украинской Православной Церкви.
ForUm

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