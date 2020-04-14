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Во Львове священники Украинской Православной Церкви прошли экспресс-тестирование на коронавирус, которое проводил Львовский городской совет.

Фото: Львовская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Львовской епархии, по результатам тестирования больных не обнаружено.

«Слава Богу, больных нет. Мы контактируем со многими людьми: и за себя волнуемся, чтобы быть здоровыми, но больше из-за того, чтобы не передавать инфекцию», - сообщил протоиерей Назарий Швец, ключарь Свято-Георгиевского собора.

В тестировании приняли участие клирики Свято-Георгиевского кафедрального собора, Свято-Троицкого храма и насельники Свято-Воскресенского монастыря.
ForUm

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