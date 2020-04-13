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В Афинской архиепископии Элладской Церкви начали расследование относительно священников, совершивших Таинство Причастия во время коронавирусного карантина несмотря на запрет со стороны властей.

Фото: Афинская архиепископия

Как сообщает «Orthodox times», Афинская архиепископия Элладской Православной Церкви опубликовала заявление в связи с совершением Причастия в условиях карантина из-за коронавируса священниками церкви Святого Николая в Афинах и в одном из храмов Корфу.

«Священник церкви Святого Николая в Кукаки (Афины) причащал верующих через черный ход церкви. Это заметили местные жители, которые опубликовали фотографии Таинства. Сам священник пояснил, что то, что он делал, было законным.

Аналогичный случай произошел в церкви на Корфу, где на Божественной литургии присутствовали более 15 человек, в том числе представители местной власти, и также совершалось Таинство Причастия», - сообщили на сайте издания.

В Афинской архиепископии опубликовали заявление, в котором сказано, что решения Священного Синода обязательны для всех.

«Святая Архиепископия Афин расследует инцидент, произошедший в Свято-Никольском храме в Кукаки,и примет немедленные меры. Следует напомнить, что решения Священного Синода являются обязательными для всего духовенства Святой Архиепископии Афин и Святых Митрополий Церкви Греции и должны строго соблюдаться. Священный Синод добросовестно выполняет все указания компетентных органов государства относительно эффективного реагирования на пандемию коронавируса», - отметили в Афинской Архиепископии.

Заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Чардалиас потребовал вмешательства правоохранительных органов и прокуроров.
ForUm

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