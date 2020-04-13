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Богослужения Украинской Православной Церкви будут совершаться, но Церковь призывает всех верующих соблюдать нормы, определенные карантином.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в интервью «Радио Свобода».

«В соответствии с тем, что решил Священный Синод, у нас, как и во всех других конфессиях, будут проходить богослужения и в Вербное воскресенье, и во все остальные дни, но мы призываем всех людей придерживаться тех норм, которые определяются карантином», - сказал владыка.

По его словам, поскольку власти не запрещали совершение богослужений, они будут проводиться, но в храме смогут присутствовать не больше 10 людей. Таинства Причастия и Исповеди будут проходить без изменений.

Митрополит Климент объяснил, что онлайн-трансляции не смогут заменить Таинства.

«Онлайн-трансляция – это не богослужение. У нас Бог – Бог живой, а не «Бог онлайн». Поэтому никогда нельзя заменить Причастие или Исповедь онлайн-трансляцией. Это будет неправильно и нас люди не поймут», - сказал владыка.

Архиерей сказал, что закрытие церквей -преступление.

«В храме люди могут получить исцеление и Божественную помощь. Поэтому это преступление – закрывать церковь и пытаться переводить ее в какой-то другой формат. У нас, в Украине, есть множество чудотворных икон, которые исцеляли верующих во время эпидемий, сложных житейских обстоятельств», - напомнил владыка.
ForUm

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