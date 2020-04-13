Страстная седмица - неделя, предшествующая празднику Воскресения Христова, посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, каждый день Страстной недели во всех церквях совершаются особые службы.

Святой Дионисий Александрийский (+264) дает нам ценную информацию о праздновании Страстной недели в 3-м веке. Особенно примечательным является рассказ путешественницы Этерии (5-й век), совершившей паломничество на Святую Землю, о том, что Иерусалимская Церковь празднует Страстную неделю и Пасху с первохристианских времен.

Воспоминания событий Страстной седмицы установлены в исторической последовательности, так, чтобы христиане могли стать свидетелями страданий Христовых, Его погребения и Воскресения.

В Великий Понедельник в Евангельском чтении вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф, сын Иакова и Рахили. Господь наделил его даром провидения, что вызвало негодование и зависть его братьев. Сговорившись, они продали его в рабство в Египет, где в положенный час он спас народ от страшных напастей.

Иосиф является своего рода прообразом нашего Спасителя Иисуса Христа, которого предали и обрекли на страдания, но, взойдя на Крест, Он подарил нам жизнь вечную.

Также в этот день читается Евангелие о Втором Пришествии Христовом и вспоминается несколько притч.

Первая притча - о злых виноградарях и бесплодной смоковнице, которую проклял Господь за то, что она не приносила плоды.

В этих двух притчах заключён символ народа Израиля, который отверг и осудил сына Божьего на смерть. А ещё это образ души человеческой, которую мы порой закрываем от Бога.

В Великий Вторник Господь рассказал ученикам о Своём Втором Пришествии, а также несколько притч.

Первая притча - о десяти мудрых девах, запасшихся маслом для светильников, чтобы встретить грядущего Жениха, и о десяти неразумных девах, по своей рассеянности оказавшихся неготовыми к этой встрече.

Она как раз говорит о том, что суд Божий может застигнуть нас врасплох, тогда уже поздно будет что-нибудь предпринимать, поэтому мы должны быть готовыми.

Вторая притча - о талантах. Эта притча заставляет нас задуматься о том, что Господь наделяет неким талантом, даром, который мы должны использовать во благо, ведь за это потом каждый из нас будет держать ответ перед Богом.

В Великую Среду в Евангельских чтениях вспоминается предательство Иисуса Христа его учеником Иудой за 30 сребреников.

Великий Четверг приближает нас к часу Крестных страданий Христа. Это своего рода кульминация Страстей Христовых.

Вспоминаются события Тайной Вечери, страшная ночь в Гефсиманском саду, час суда и предание Христа на смертные муки.

Накануне страшного дня Христос совершает последнюю трапезу со своими учениками и установил Великое Таинство Евхаристии.

Страстная Пятница - день распятия Господа нашего Иисуса Христа.

Евангельские чтения этого дня содержат описание Страданий (Страстей) Христовых.

Великая Суббота - последний день перед Пасхой.

В Евангельских событиях этого дня описывается снятие с креста Иисуса и положение Его во гроб.

Также в Великую Пятницу Субботу церковь вспоминает сошествие Спасителя в ад, где Он попрал силу дьявола и возвестил о победе над смертью.

В воскресенье, 19 апреля, Православная Церковь отметит Пасху, Светлое Христово Воскресение.