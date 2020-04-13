12 апреля в 13:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной в селе Костомаровка Бобринецкого района.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 м², сообщает ГосЧС.

Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасателями обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Силами пожарных в 14:45 пожар был локализован и в 16:20 – ликвидирован. На тушение пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники 24-й Государственной пожарно-спасательной части города Бобринец.

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.