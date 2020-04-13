также в разделеПроисшествия
В ВСУ – уже 19 случаев заболевания коронавирусом 20
В Зоне отчуждения продолжают тушить пожар 14
В Украине 93 человека погибли от COVID-19, за сутки – 325 новых случаев 31
В курортном городе в Карпатах 5 медработников заболели COVID-19 25
ООС: Боевики били из противотанковых гранатометов и пулеметов, погиб военный 13
Госагентство назвало очаги пожара в Зоне отчуждения 19
На Николаевщине уже 5 случаев коронавируса 83
В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли еще у 23 человек 19
На Николаевщине подтвердили еще два случая COVID 17
Первый летальный случай в Одесской области от коронавируса 23
Коронавирус в Украине: за сутки — 266 новых случаев 85
Истребитель ВСУ совершил аварийную посадку, возбуждено уголовное дело 56
В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар 18
Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции ВСУ 10
В Запорожье обрушился 3-этажный жилой дом 40
В ВСУ зарегистрировано десять больных коронавирусом 30
В Харькове скорая с пациентом попала в ДТП: есть жертвы 55
В Украине коронавирусом заразились 334 медика 35

12 апреля в 13:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной в селе Костомаровка Бобринецкого района.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения установлено, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 м², сообщает ГосЧС.

Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасателями обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Силами пожарных в 14:45 пожар был локализован и в 16:20 – ликвидирован. На тушение пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники 24-й Государственной пожарно-спасательной части города Бобринец.

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги