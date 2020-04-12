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В селе Липки Гощанского района Ровенской области пожарные тушах три хозяйственные постройки на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

Информация о пожаре поступила на спецлинию "101". Сейчас на месте пожара работают 40 спасателей и 5 пожарных автоцистерн.

Площадь пожара — 400 квадратных метров.

"Пожар находится под контролем. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Проводятся работы по окончательной ликвидации пожара", — сообщили в ГСЧС.

Что стало причиной возгорания и какой ущерб нанес пожар, пока не установлено. 
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