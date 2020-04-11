Кировоградская епархия Украинской Православной Церкви передала медикам Кропивницкого более 2,5 тысяч тестов на коронавирус.

Фото: Митрополит Иоасаф / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Православный вестник», 10 апреля 2020 митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф передал Кировоградскому областному лабораторному центру 2688 высококачественных скоростных тест-систем для выявления коронавируса.

Митрополит отметил, что сегодня объединиться в борьбе с коронавирусом должно все человечество, и в Кировоградской епархии верующие сегодня объединяются для того, чтобы помогать друг другу пережить пандемию.

«Лучше бы радость какая-то, но беда нас тоже объединяет, – сказал владыка Иоасаф. – Дай Бог, чтобы после этого объединения уже не было разъединения. Чтобы почувствовав плечо друг друга наши люди и далее шли по жизни вместе».

Представители Кировоградской ОГА и областного лабораторного центра выразили большую благодарность Церкви за «такую своевременную и такую нужную для нашей области помощь».

«Действительно, эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Кировоградской области сейчас напряженная. ПЛР-тестирование очень поможет нам в первую очередь протестировать больных с подозрением на коронавирус, контактных, беременных, детей, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями», – отметила и.о. директора Государственного учреждения «Кировоградский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Надежда Оперчук.