Коронавирус поможет многим людям взглянуть на жизнь правильно и оценить свои ошибки.

Фото: Митрополит Онуфрий / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в программе «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Сегодня мы переживаем такую беду, которая называется коронавирус. И некоторые люди спрашивают: «За что мне это попущено? Я не сделал ничего недоброго». Бог попускает нам беды по нескольким причинам. Во-первых - за наши грехи. А во-вторых - чтобы нас отрезвить, сделать трезвыми. Потому что многие люди живут на земле, пребывая в ложном геройстве. Видя чужое горе (например, по телевизору), когда оно далеко от них, они легко его переносят и говорят: «Я ничего не боюсь, ничего не признаю́. Я герой, мне ничего не страшно». А это заболевание, которое пришло к нам, отрезвило таких людей, дало им возможность прикоснуться к горю лично, натурально прикоснуться к горю. И это отрезвляет человека», - сказал он.

Митрополит Онуфрий также вспомнил случай, произошедший с одним журналистом, которого поместили в тюрьму.

«Журналисту пришла идея написать статью о жизни людей в тюрьме. Причём не каких-то «простых» правонарушителей, а тех, кто получил большие, а то и пожизненные сроки, — рецидивистов, убийц... И чтобы познакомиться с жизнью людей, которые находятся в темнице, он пошёл к своему другу – начальнику тюрьмы и говорит: «Слушай, я хочу написать о заключённых. Расскажи, как они там живут». Тот что-то ему рассказал. Журналист говорит: «Ой, этого мне мало для материала, я хочу больше знать». Начальник тюрьмы говорит: «Давай я тебя на какой-то период поселю в камере, где сидят те, кто получил по 25 лет и больше. И ты побудешь с ними и сам поймёшь психологию этих людей, чем они живут и чего хотят». Журналист охотно согласился, и его заключили в тюрьму.

Прошло несколько дней, и он получает газету (там была своя, тюремная, газета), в которой читает, что начальник тюрьмы умер. Журналист был очень сильно потрясён этим известием. Ведь он попал в тюремную камеру, где сидят по 25 лет и больше, начальник тюрьмы умер — и кто теперь выведет его из тюрьмы? Ему придётся отсидеть весь срок... Из молодого парня за ночь журналист стал дедом, абсолютно седым.

Через день к нему приходит начальник тюрьмы. Журналист увидел его и всплеснул руками: «Так ты что, жив?!» — «Жив» — «А написали, что ты умер. Я так перепугался, что буду сидеть всю жизнь в тюрьме…» — «Я это специально сделал, чтобы ты лучше ощутил, что такое тюремная жизнь — без надежды, без титула», — сказал тот и вывел журналиста из тюрьмы.

Но журналист изменил свою жизнь. Он перестал писать и хотел жить благочестиво, в добрых делах, в молитве, потому что горе коснулось его души и он понял, что важнее всего для человека — уметь встретить горе и пережить его».

По словам Предстоятеля УПЦ, пандемия сегодня дает возможность каждому человеку почувствовать то, чего ранее он не мог и представить.

«Вот так и этот коронавирус многих из нас, считающих себя героями, которые ничего не боятся, тоже отрезвляет и даёт нам возможность более правильно взглянуть на жизнь, оценить жизнь и построить свою жизнь правильно. Для того, чтобы она была полезна не только на земле, но и в будущем», - сказал Митрополит Онуфрий.