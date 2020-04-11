Верующие должны прислушаться к призыву властей и встретить главный христианский праздник дома, а пасхальные богослужения смотреть по телевизору.

Фото: Митрополит Лука / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная жизнь», к этому призвал верующих Запорожский митрополит Украинской Православной Церкви Лука.

«В последнее время мы часто слышим призывы нашего президента Владимира Зеленского провести Пасхальные праздники дома. Почему-то в связи с этим возникло много споров: одни полностью поддерживают эту идею, другие – категорически ее отвергают. И слышны только единичные голоса, которые призывают к мудрому решению этого вопроса. А какой же путь мы должны избрать? Путь золотой середины», - сказал он.

Митрополит Лука напомнил, что в Украине никто не запрещает сегодня совершать Божественные Литургии, как это происходит на период карантина в некоторых странах.

«Мы можем совершать Божественную Литургию, и пока она совершается – мир будет стоять», - сказал владыка Лука.

Он также отметил, что миряне могут присоединиться к Божественной Литургии через телевидение или интернет.

«Как часто, находясь в храме, наши мысли улетали далеко, и мы совершенно забывали, где мы находимся? А здесь Господь дает нам возможность ощутить то, что мы можем потерять. И это есть Любовь Божия».

Надо смотреть на временную изоляцию, к которой нас всех призывают сегодня, как на подвиг и способность переступить через себя, подчеркнул митрополит.

«Наш народ дает нам свою мудрость, которая гласит: когда имеем – не ценим, а когда потеряем – плачем. Ведь, когда мы имели возможность свободно посещать богослужения, мы не всегда спешили, мы пренебрегали этой возможностью. А теперь, когда мы это потеряли, мы начинаем ощущать, что мы потеряли. Но это временно – только на время карантина», - отметил он.

Владыка посоветовал вспомнить слова апостола Павла о том, что для верующего человека «все во благо»

«Нам Господь дает возможность уйти в пустыню и совершить подвиг очищения и покаяния, ощутить истинную радость Божественной Литургии. Нас сегодня Господь немножко встряхнул – невысоко подкинул, но Он все равно нас поймает, потому что мы в Его руках. И самое главное – чтобы мы не вырывались из этих Отеческих объятий Господа нашего Иисуса Христа», - сказал Запорожский митрополит.

Владыка Лука призвал всех верующих УПЦ «не роптать, не унывать, уповать на милость Божию и радоваться, что Господь наш дает нам возможность еще и еще раз засвидетельствовать Ему о своей верности».

«Да, Пасха - самый главный праздник, Торжество из Торжеств, и никакой телевизор не сможет передать той атмосферы радости. Но вспомните наших новомучеников. Как они в концлагерях на груди друг у друга совершали Божественную Литургию. А некоторые и этого не могли совершить, но они все равно радовались воскресению Христа. А нам сегодня не надо находиться в концлагерях и нести физическую боль мучений, ибо мы их не вынесем. Нам сегодня Господь дает возможность совершить подвиг, и пройти этот подвиг с честью», - подчеркнул митрополит Лука.