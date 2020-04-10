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В Мукачево православная молодежь при поддержке Украинской Православной Церкви начала ежегодную благотворительную акцию «Христос Воскрес -радуйтесь все!».


Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в прошлом году православная молодёжь испекла и раздала нуждающимся около 10 тысяч пасхальных куличей.

«Подарки в виде свежих куличей получат малообеспеченные семьи, сироты и тяжёлобольные люди, живущие в разных населённых пунктах Закарпатья», - сообщили организаторы.

Акция проходит ежегодно по инициативе главы молодёжного отдела епархии и духовника Иршавского молодёжного братства имени святого Иоанна Предтечи архимандрита Агапита (Шпиняк).

«Друзья, давайте вместе подарим Пасхальную радость тем, кому это нужно. Все, кто хочет присоединиться к акции, могут перечислить средства, на которые будут закуплены необходимые для выпечки продукты. Также мы радостно примем муку, молоко, яйца, сахар, разные посыпки и глазурь, маргарин, масло, дрожжи. Творим добро, пока есть время!» - призвали организаторы акции.

 Контактные телефоны: 096-872-45-67 (отец Агапит), 097-112-42-92 (координатор проекта Марселина).

 Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви духовенство с волонтерами посещают пожилых и одиноких людей, которым во времена карантина необходима особая поддержка и помощь, в ходе благотворительного проекта «Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей».
ForUm

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