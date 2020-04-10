В Украине зафиксировано уже более двух тысяч случаев заболевания коронавирусом, однако по прогнозам Министерства здравоохранения, пик следует ожидать не ранее, чем через неделю-две. Исходя из опыта многих стран, которые в разгар пандемии столкнулись с нехваткой средств защиты, украинские врачи сегодня стараются запастись необходимыми защитными средствами заранее. С начала карантина Украинская Православная Церковь помогает лечебным учреждениям по всей стране, а каждый приход берет под опеку ближайшие больницы.

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О том, как готовятся к пику заболеваемости COVID-19 в Киевской городской клинической больнице № 4, и как медикам помогают верующие – в материале Центра информации УПЦ.

О статистике и самоизоляции

На данный момент в Киевской городской клинической больнице № 4 находятся на лечении уже десятки пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, и постоянно поступают киевляне с подозрением на COVID-19.

«В нашу больницу поступает много людей. К сожалению, не все осведомлены о самоизоляции. Люди смотрят телевизор и пребывают в тревожном состоянии, поэтому даже при отсутствии коронавирусной инфекции, люди с клиническими проявлениями все равно пытаются попасть в больницы на консультации, к сожалению, минуя первичное звено медицинской помощи», - рассказывает заместитель главврача по медицинским вопросам Георгий Аксютин.

По словам столичных медиков, сегодня очень сложно говорить о реальном количестве заболевших, поэтому даже те, у кого коронавирус не подтвержден, должны пребывать в самоизоляции.

«Достоверность тестов, которые мы имеем, достаточно высока. Однако это не дает полной гарантии того, что человек не переносит эту болезнь. Поэтому, к сожалению, таких пациентов довольно много. И нельзя исключать коронавирус даже у тех пациентов, у кого предварительно этот диагноз снят. Поэтому все время нужно быть начеку и сохранять самоизоляцию», - поясняет Георгий Аксютин.

Несмотря на то, что по статистике ВОЗ более всего подвержены коронавирусу пожилые люди, в Украине чаще COVID-19 диагностируют у пациентов среднего возраста.

«Основное количество наших пациентов – это люди трудоспособного возраста, социально активные, которые активно передвигаются, многие были заграницей, - рассказывает заместитель главврача киевской больницы №4. - Средний возраст заболевших от 40 до 50 лет. Есть несколько пациентов возрастных, после 70, и, к сожалению, у таких пациентов сопутствующие заболевания отягощают протекание коронавируса. Относительно молодых пациентов – здесь важно отметить, что часто эти люди не берегли себя, не придерживались здорового питания, не ограничивались во вредных привычках, поэтому имеют на сегодня ряд таких болезней как диабет, ожирение, болезни легких».

Среди пациентов больницы есть и тяжелые, которые нуждаются в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, в некоторых регионах Украины уже возникала проблема с отсутствием специалистов, которые могли бы правильно подключить аппараты ИВЛ и ими пользоваться. В киевской больнице №4 отмечают – у них специалисты есть.

«Некоторые из тяжелых пациентов уже подключены к аппаратам ИВЛ. Но при массовых поступлениях тех аппаратов, которыми мы обеспечены, может не хватать. Мы своими силами возобновили кислородное снабжение. То есть, пациенты будут с кислородом в нашей больнице. Но при массовом поступлении больных, потребность в аппаратах ИВЛ может возникнуть», - отмечают в четвертой больнице.

Первая молитва и посильная помощь Церкви

Несмотря на то, что в Украине, по прогнозам, еще не наступил пик заболеваемости COVID-19, в медицинских учреждениях сегодня запасаются средствами защиты.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Синодальный отдел Церкви по социально-гуманитарным вопросам еще в марте открыл сбор средств для закупки средств индивидуальной защиты для городских больниц, и уже передал четвертой больнице необходимые средства защиты на десятки тысяч гривен. Очередная партия спецкостюмов, дезинфицирующих растворов, перчаток была закуплена на пожертвования и передана главврачу больницы 8 апреля.

Глава социального отдела УПЦ протоиерей Сергий Экшиян отмечает, что с началом эпидемии в Церковь поступают просьбы о помощи от многих медицинских учреждений.

«У нас на сегодня есть обращения от ряда киевских городских больниц. В частности, в четвертой городской попросили помочь со средствами индивидуальной защиты, антисептиками, средствами дезинфекции, защитными костюмами, масками и хозяйственно-бытовыми принадлежностями, которые необходимы для работы. Четвертая больница находится сегодня на «первой линии» приема инфицированных, и уже сейчас здесь в инфекционном отделении есть зараженные люди», - рассказал он.

Главврач Киевской городской клинической больницы № 4 Татьяна Мостепан поблагодарила за оказанную помощь.

«Для нас это важно, потому что наша больница – одна из опорных в Киеве, мы принимаем больных коронавирусом и больных с подозрением на него. Поэтому очень важно, чтобы медицинские работники имели защиту и все средства дезинфекции», - рассказала она.

Татьяна Мостепан отметила, что сегодня сложно прогнозировать количество пациентов, которые будут поступать в больницу: «Большое спасибо Церкви за поддержку! Все будет зависеть от поступлений. На сегодня больница обеспечена всеми средствами. Однако речь идет о том, что, если развитие эпидемии будет происходит такими темпами, как во всем мире, в частности, как мы видим в Италии, Испании - то мы понимаем, что всего будет нужно очень много».

Передавая медикам очередную партию средств защиты, глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам пожелал всем медработникам больницы здоровья и крепости

«Вся Церковь сегодня усиленно молится, и наша первая молитва – о врачах, чтобы Господь оградил вас от опасности, и дал сил, потому что вы сегодня впереди всех», - отметил отец Сергий.

Помогать медикам по мере своих возможностей стараются верующие всей Украинской Православной Церкви. Так, прихожане храма святителя Григория Богослова, который действует при Киевской городской клинической больнице № 4, организовали на своем приходе небольшой пошивочный цех, где с молитвами о врачах и всех заболевших, изготавливают защитные костюмы для медиков. Кроме того, на сегодняшний день при каждом храме УПЦ своими силами шьют маски и изготавливают антисептики, которые бесплатно раздают всем, кто в них нуждается.

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ – для «Подробности».

В статье использованы материалы «Перший Козацький».