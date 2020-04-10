В Виннице Украинская Православная Церковь проводит онлайн-чтения Псалтири.
Фото: Фейсбук
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Молодежного отдела Винницкой епархии УПЦ в Фейсбук, на днях в режиме «онлайн» состоялось уже третье чтение Псалтири.
К чтению псалмов присоединился митрополит Варсонофий.
«Пусть Господь услышит молитву каждого и нашу общую молитву в этот тревожное время. Христос посреди нас!», - говорится в сообщении.
Следующие чтение Псалтири состоится 14 апреля. Чтение возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.
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