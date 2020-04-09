также в разделеРелигия
В Ивано-Франковске УПЦ передала медицинские маски онкогематологическому отделению детской больницы 8
В УПЦ рассказали, как будут проходить Пасхальные богослужения 13
В УПЦ заявили, что на Буковине у трех священников диагностировали коронавирус 23
Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус 13
Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допустил пандемию коронавируса 15
Митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия 23
Министра инфраструктуры предлагают уволить из-за дискриминации УПЦ 8
В сети доступен виртуальный тур по Троице-Сергиевой лавре 14
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса 10
Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии 31
Наместник столичного Ионинского монастыря УПЦ заявил, что у него обнаружили коронавирус 30
Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ 11
Синод Элладской Церкви призвал всех митрополитов перевести свою зарплату на борьбу с пандемией 6
Мэр Почаева сообщил, есть ли зараженные коронавирусом в Лавре 14
Стало известно, как УПЦ будет освящать пасхальные куличи в Одессе 10
В Ровно УПЦ передала лабораторному центру 3 тыс тестов для выявления коронавируса 9
Во Львове УПЦ передала более 3 тыс тестов на коронавирус 8
В Сумах УПЦ передала медикам более 3 тыс тестов на коронавирус 22

В столице задержали мужчину, который ограбил храм в честь преподобного Феодосия Черниговского Украинской Православной Церкви.

Фото: Национальная полиция Украины

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины, мужчина украл около 3 тыс гривен из ящика для пожертвований и был задержан спустя несколько часов после кражи.

«Просмотрев видео с камер наблюдения, мы идентифицировали правонарушителя, ведь человек уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Работники уголовного розыска немедленно начали поиски фигуранта и через несколько часов задержали его», – сообщил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Преступником оказался ранее уже судимый за грабеж 38-летний киевлянин. Он признался в совершении кражи из храма, и теперь правоохранительные органы проверяют, не причастен ли он к другим подобным преступлениям на территории района.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за совершение грабежа в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
9
Теги