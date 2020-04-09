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В Ивано-Франковске Украинская Православная Церковь передала медицинские маски для пациентов онкогематологического отделения областной детской клинической больницы.

Фото: Ивано-Франковская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Ивано-Франковской епархии.

«Сегодня, в связи с распространением коронавирусной инфекции, защитные медицинские маски стали дефицитными и дорогостоящими, что является дополнительной финансовой нагрузкой для родителей детей, которые проходят лечение. Однако потребность в них очень велика - без защитных масок маленькие пациенты не могут оставлять даже помещения палаты, а в условиях карантина она обострилась», - отметили в епархии.

Епархиальный Отдел благотворительности и социального служения объявил о сборе средств для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская епархия опубликовала распоряжение, в котором призвала духовенство, монашество и верующих к активному участию в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В епархии принимают участие в обеспечении медработников и людей, входящих в группу риска, медицинскими масками и другими средствами индивидуальной защиты, а также помощь с доставкой лекарств и других необходимых вещей, в первую очередь, пожилым людям.
ForUm

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