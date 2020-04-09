также в разделеРелигия
Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус 10
Митрополит Онуфрий расскажет, почему Господь допустил пандемию коронавируса 12
Митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия 18
Министра инфраструктуры предлагают уволить из-за дискриминации УПЦ 7
В сети доступен виртуальный тур по Троице-Сергиевой лавре 10
Митрополит Антоний рассказал, как УПЦ помогает бороться с пандемией коронавируса 10
Митрополит Антоний объяснил, как бороться с паникой во время пандемии 19
Наместник столичного Ионинского монастыря УПЦ заявил, что у него обнаружили коронавирус 29
Как помочь пожилым людям на карантине: пример Кировоградской епархии УПЦ 11
Синод Элладской Церкви призвал всех митрополитов перевести свою зарплату на борьбу с пандемией 6
Мэр Почаева сообщил, есть ли зараженные коронавирусом в Лавре 13
Стало известно, как УПЦ будет освящать пасхальные куличи в Одессе 10
В Ровно УПЦ передала лабораторному центру 3 тыс тестов для выявления коронавируса 9
Во Львове УПЦ передала более 3 тыс тестов на коронавирус 8
В Сумах УПЦ передала медикам более 3 тыс тестов на коронавирус 14
Совет Церквей предлагает правительству обеспечить свободу вероисповедания во время карантина 11
На Волыни представители духовенства и власти разработают рекомендации по празднованию Пасхи в условиях карантина 6
Запорожский митрополит УПЦ сказал, что Бог призывает нас быть бдительными и осторожными 8

В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви прокомментировали информацию о 3 случаях COVID-19 среди священников.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«Двое священнослужителей, по рекомендации врачей, госпитализированы - один находится на домашнем лечении под наблюдением медиков. Священники служили на разных приходах», - сообщили в пресс-службе епархии.

Кроме того, еще один священнослужитель, почувствовав простуду, прошел тест на COVID-19 - тест не подтвердил вирусного заболевания.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что в храмах соблюдаются санитарные нормы и рекомендации МОЗ, проводится плановая дезинфекция помещений.

«На время больничных больных клириков им были назначены замены. Приходы нашей епархии в дальнейшем продолжают пошив масок, изготовление антисептиков и оказывают адресную помощь продуктами питания людям, которых карантин оставил без средств существования на пороге голодной смерти», - отметили в епархии.

В пресс-службе епархии попросили верующих ответственно относиться к своему здоровью и быть внимательными друг к другу.

«Христиане, просим вас поберечь священников и друг друга. Почувствовав симптомы вирусной инфекции, обращайтесь к врачам и самоизолируйтесь», - призвали в епархии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
10
Теги