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Священный Синод Элладской Православной Церкви призвал всех митрополитов перевести свою зарплату на борьбу с пандемией короноавируса.

Фото: Orthodox Times

Как сообщает «Благовест Инфо» со ссылкой на «Orthodox Times», главам митрополий предложено перевести деньги на специальный счет, открытый Центральной финансовой службой ЭПЦ.

Сами члены постоянного синода еще на прошлом заседании этого органа заявили, что они передадут свою зарплату на поиски «наиболее эффективного средства противостоять пандемии».

К настоящему времени ЭПЦ пожертвовала на санитарные нужды 150 тысяч евро.

Первыми в Греции, кто передал свои зарплаты на борьбу с COVID-19, были архиереи Крита.
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