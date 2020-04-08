В Сумах представители Украинской Православной Церкви передали областному центру по диагностике коронавируса 31 набор тест-систем на 3100 исследований.

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Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Сумской епархии.

«По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия сумские врачи получили от Украинской Православной Церкви 31 набор тест-систем на 3100 исследований. По информации и.о. директора Сумского лабораторного центра Владимира Збаражского, всего Сумская область получила 51 набор для ПЦР-исследований. С 6 апреля лаборатория начала проводить ПЦР-диагностику корейскими тест-системами, которые были переданы православными благотворителями», - сообщили в пресс-службе епархии.

Сумская епархия совместно с Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы обеспечивает медиков оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

«Сумская областная государственная администрация выразила благодарность Сумской епархии УПЦ за действенное участие в преодолении эпидемии в области», - отметили на сайте епархии.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, 30 марта, передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определенных как опорные для приема больных коронавирусом.