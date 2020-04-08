На Волыни представители духовенства и власти разработают совместные рекомендации по празднованию Пасхи в условиях карантина.

Фото: Волынская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, викарный архиерей Волынской епархии епископ Камень-Каширский Афанасий и благочинный городского округа протоиерей Александр Богданов приняли участие во встрече в Волынской областной государственной администрации, посвященной празднованию Воскресения Христова в условиях карантина в связи с коронавирусом.

Во встрече приняли участие представители облгосадминистрации, волынской нацполиции и руководители религиозных организаций области.

Заместитель начальника ГНУП в Волынской области Сергей Козак отметил, что ограничительные меры в период карантина, принятые Кабмином, касаются и проведения религиозных обрядов. Поэтому полиция готова совместно с представителями духовенства и исполнительной власти разработать алгоритм действий в период грядущих Пасхальных праздников.

«В условиях нынешней ситуации предлагаем все религиозные обряды провести без участия прихожан. Освящение вербы и пояса осуществлять на улице с соблюдением всех рекомендаций представителей здравоохранения, с использованием средств индивидуальной защиты», – сказал замначальника управления полиции Виталий Тортина.

Рабочая группа Волынского Совета Церквей разрабатывает общие рекомендации проведения Пасхальных праздников. Рекомендации будут размещены на официальном сайте Волынской облгосадминистрации и предоставлены СМИ для информирования населения.