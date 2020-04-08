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С 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей Киева освободили от уплаты единого социального взноса, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в центры занятости по месту регистрации в качестве плательщика единого взноса. Также уже начали действовать «кредитные каникулы». - На время ограничительных мер предпринимателей освободили от кредитных выплат, - сказал мэр. - Киевсовет выделил средства на восстановление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. То есть, инструменты поддержки есть. Главное – воспользоваться ими», - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

«Город, насколько может, поддерживает предпринимателей. Недавно Киевсовет принял решение о предоставлении льготы – 50 процентов скидки для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. В случае невозможности использования объекта – так же на период ограничений – арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды», - сказал Кличко.

Кроме того, по словам мэра, предприниматели должны получить кредитную поддержку согласно принятым парламентом так называемым «антивирусным» законам.
ForUm

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